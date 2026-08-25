Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε δικό της τον Λίαμ Ντελάπ από την Τσέλσι με μεταγραφή ρεκόρ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Λίαμ Ντελάπ με ποσό που θα ξεπεράσει τα 58.000.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή είναι η ακριβότερη στην ιστορία της Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία θα βάλει στην επιθετική φαρέτρα της έναν επιθετικό, που μπορεί να ήταν κακός στο πέρασμά του στην Τσέλσι, όμως με την Ίπσουιτς στην Premier League έκανε τρομερή σεζόν πριν δύο χρόνια.

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Ο 23χρονος φορ σε 28 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με την Τσέλσι έβαλε μόλις ένα γκολ, ενώ με την Ίπσουιτς είχε 12 γκολ σε 37 ματς.

Θα πλαισιώσει στην επιθετική γραμμή των «κόκκινων» τους Κρις Γουντ, Ιγκόρ Ζεσούς και Αρνό Καλιμουεντό.