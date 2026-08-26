Λίσι για το Μπραν – ΠΑΟΚ: Θα παίξουμε με την καρδιά μας για να προκριθούμε, δεν έχουμε πίεση, ζούμε με αυτήν

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη Νορβηγία στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας, για τα πλέι οφ του Conference League.

Ο Αλέσιο Λίσι, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της αυριανής (27/8/2026) κρίσιμης αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με την Μπραν, τονίζοντας πως η ομάδα του είναι έτοιμη να παλέψει για την πρόκριση.

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Όσα δήλωσε ο Αλέσιο Λίσι

Για την ετοιμότητα του ΠΑΟΚ και το αν υπάρχει πίεση: “Είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει καμία πίεση. Ήρθαμε να ζήσουμε την πρόκληση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση, είμαστε πολύ έτοιμοι γι’ αυτό το παιχνίδι”.

Για την Μπραν: “Νιώθουμε ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Παίζουμε με μία σκληρή και δύσκολη ομάδα, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό θα πρέπει να κοντρολάρουμε δύσκολες καταστάσεις και είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε την πρόκριση”.

Για την αγκαλιά του Πέλκα μετά το γκολ του κόντρα στον Λεβαδειακό και πως μεταφράζει ο ίδιος την κίνησή του αυτή: «Έχω τη χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με μεγάλες αξίες. Μια ενωμένη ομάδα. Αυτό είναι το κλειδί μας. Είναι χαρά μου να συνεργάζομαι με τον Πέλκα που ξέρω την αξία του και το πόσο καλός παίκτης είναι».

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Για τις επιλογές του στην ενδεκάδα: “Εμπιστεύομαι όλους τους παίκτες μου. Στο μυαλό μου έχω πάντα εμπιστοσύνη στο ρόστερ μου και με τον Λεβαδειακό ήταν μία καλή ευκαιρία να προχωρήσω σε εκτεταμένο ροτέισον. Είχαμε λίγες ημέρες πριν και το παιχνίδι με τη Μπραν και κάποιοι ήταν επιβαρυμένοι και δεν μπορούσαν να παίξουν. Όλοι όσοι έπαιξαν το αξίζουν και δεν πήραν τυχαία την ευκαιρία τους. Με δικαίωσαν όλοι για την επιλογή αυτή. Κάθε παίκτης που έπαιξε με τη Μπραν και τον Λεβαδειακό μου έδειξαν πως είναι ικανοί να παίξουν και στο αυριανό παιχνίδι”.

Για τη φυσική κατάσταση της Μπραν και του ΠΑΟΚ: “Σίγουρα είναι κάτι που το διαπίστωσα και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας. Για εμάς είναι παιχνίδι τελικός και ήρθαμε εδώ να παίξουμε όχι με τη φυσική κατάστασή μας, αλλά με τη καρδιά μας”.

Για τη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς και το πλάνο που έχει για μία νέα τακτική προσέγγιση του ΠΑΟΚ στα παιχνίδια με βάση τις μεταγραφικές του κινήσεις: “Για μένα το πιο σημαντικό είναι να περάσουμε τη Μπραν. Εφόσον με το καλό γίνει η μεταγραφή, θα είναι σπουδαία και η επιλογή του παίκτη δείχνει μια κατεύθυνση στο πώς θα χτίσουμε την ομάδα”.