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Αθλητικά

Στην Αθήνα ο Ιμράν Λούζα για τον Παναθηναϊκό

Περνάει από ιατρικά και υπογράφει το συμβόλαιό του με τους πράσινους
Ο Ιμράν Λούζα
AP Photo/David Cliff
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Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης (26/8/2026) για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ιμράν Λούζα. Ο Μαροκινός χαφ θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους πράσινους.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Ιμράν Λούζα από τη Γουότφορντ στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία τόσο με την αγγλική ομάδα όσο και με τον 27χρονο διεθνή Μαροκινό χαφ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα την Τετάρτη (26/8/2026).

Την Πέμπτη ο Λούζα θα περάσει από τις απαραίτητες και καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί από τους πράσινους.

Ο Λούζα έρχεται από μια πολύ γεμάτη χρονιά στην Championship όπου είχε 42 συμμετοχές με 7 γκολ και 9 ασίστ σε 3,590′ λεπτά.

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Αθλητικά
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