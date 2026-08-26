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Αθλητικά

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Το ονειρικό 3-0 της Ένωσης στο πρώτο ημίχρονο με Βάργκα και Γιόβιτς

Ο Ούγγρος επιθετικός σημείωσε δύο γκολ, ενώ ο Σέρβος ήταν αυτός που άνοιξε τον... χορό
Ο Γιόβιτς
Ο Γιόβιτς / ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ / EUROKINISSI
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Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας ήταν βγαλμένο από τα καλύτερα όνειρα των φίλων της Ένωσης.

Η ΑΕΚ μπήκε με το πόδι τέρμα το γκάζι στην Allwyn Arena και ισοπέδωσε τους Βούλγαρους, οι οποίοι δεν κατάλαβαν τι τους… ήρθε.

Μέχρι το 29′ ο φωτεινός πίνακας έγραφε το 3-0, με τον Γιόβιτς να ανοίγει τον… χορό και τον Βάργκας να παίρνει την σκυτάλη και να σκοράρει δύο φορές.

Η υπόθεση πρόκριση στη League Phase του Champions League τελείωσε μέσα σε 30 λεπτά, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να αποδεικνύει στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι απλά άλλο επίπεδο.

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Αθλητικά
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