Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Μίλησα με τον Ομπράντοβιτς πριν την ανανέωση, είχα προσφορές κι από άλλες ομάδες

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αποτελεί τον αγαπημένο παίκτη των φίλων του Παναθηναϊκού αλλά και των ανθρώπων της ομάδας, οι οποίοι τον βλέπουν ως μελλοντικό αρχηγό του τριφυλλιού.

Ο Ισπανός φόργουορντ υπέγραψε πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2031, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να στέκεται στη συζήτηση που είχε με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

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Ο πολύπειρος ψηλός, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή της Marca, παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι είχε προτάσεις κι από άλλες ομάδες φέτος το καλοκαίρι.

Όσα ανέφερε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

“Βρήκα ένα μέρος όπου είμαι πολύ ευτυχισμένος με τον τρόπο με τον οποίο ζουν και αναπνέουν για το μπάσκετ… Ήταν μια πολύ δύσκολη πρώτη χρονιά, αλλά κερδίσαμε τα πάντα, και όταν κερδίζεις εκεί, είναι κάτι επικό. Νιώθω ότι με αγαπούν και με εκτιμούν πολύ. Το να σε αγαπούν είναι πάντα καλό.

Είχαν έναν ακόμα χρόνο στο συμβόλαιό μου και, ναι, είχα προσφορές από άλλες ομάδες, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα με άφηνε να φύγω και πιστεύω ότι το καλύτερο για μένα ήταν να μείνω εκεί μακροπρόθεσμα, αφού νιώθω την αγάπη από τον κόσμο, τον ιδιοκτήτη και τον προπονητή. Είναι μια απόφαση με την οποία είμαι πολύ ευχαριστημένος.

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Αυτή είναι η πίεση που βιώνουμε στον Παναθηναϊκό. Προσλαμβάνουμε τους καλύτερους των καλύτερων και το να φτάσουμε σε έναν τελικό δεν μας αρκεί. Πρέπει να διεκδικούμε τίτλους, και έτσι το βλέπουν και αυτοί, θέλουν να επενδύουν σημαντικά στους καλύτερους διαθέσιμους παίκτες και να κερδίζουν. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.

Έφεραν τον Ομπράντοβιτς, που είναι θρύλος. Έχει κερδίσει έξι φορές την EuroLeague εκεί, και ανυπομονώ πραγματικά να μάθω από αυτόν. Μίλησα μαζί του πριν από την ανανέωση του συμβολαίου μου. Μου αρέσει να μαθαίνω από τους καλύτερους.

Πάντα έλεγα ότι θα ήθελα να επιστρέψω στην Εστουντιάντες και να αποσυρθώ εκεί όπου όλα ξεκίνησαν, αλλά τελικά η ζωή αλλάζει πολύ. Φυσικά, αυτό θα ήταν ένα ονειρεμένο φινάλε, αλλά ποτέ δεν περίμενα να παίξω στην Ελλάδα και να νιώσω τόσο αγαπητός”.