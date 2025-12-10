ΑΕΚ: Με Κουτέσα αλλά χωρίς Ζίνι κόντρα στη Σάμσουνσπορ

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (10/12/2025) για τη Σαμψούντα, όπου το βράδυ της Πέμπτης (11/12/2025, 19:45), η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον ανέτοιμο Ζίνι, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή της ΑΕΚ στην Τουρκία, ωστόσο μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κουτέσα.

Ο ποδοσφαιριστής δεν θα είναι στην αρχική ενδεκάδα αλλά ανάλογα με την πορεία του παιχνιδιού είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί.

Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης, με τον Λούκα Γιόβιτς να έχει την τιμητική του στο αεροδρόμιο, όπως φαίνεται και στην παραπάνω φωτογραφία.