ΑΕΚ: Με Περέιρα η ενδεκάδα κόντρα στη Σάμσουνσπορ

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Λίγο πριν τη σέντρα (19:45) του αγώνα στην Τουρκία, ο Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα της ΑΕΚ.

Ο Σέρβος τεχνικός προτίμησε τον Σταύρο Πήλιο αντί του Πενράις για το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ στο κέντρο έδωσε φανέλα βασικού στον Περέιρα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Κοϊτά, Μάνταλος, Γιόβιτς.

Αναπληρωματικοί: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.