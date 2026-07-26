ΑΕΚ: Νέο φιλικό τεστ στην Ολλανδία με Τσβόλε

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα (26/7/2026) την Τσβόλε στην Ολλανδία, στο τέταρτο κατά σειρά της φιλικό κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Πρόκειται για ένα φιλικό παιχνίδι στο οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς θα παρατάξει τη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ, τσεκάροντας το επίπεδο ετοιμότητας ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

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Ο Σέρβος τεχνικός μοιάζει να έχει κατασταλάξει σε έναν κορμό παικτών και θέλει τις επόμενες ημέρες να αυξήσει τα επίπεδα ετοιμότητας και χημείας για να έχει έτοιμη και μονταρισμένη η ομάδα.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 1HD.