Ο Λιονέλ Μέσι πήγε σε αγώνα τρίτης κατηγορίας στην Αργεντινή

Μετά την παρουσία του στο Μουντιάλ της Αμερικής, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ροζάριο και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του αδερφού του, Ματίας.

Ο Λιονέλ Μέσι πήγε στο γήπεδο της Leones, ομάδα που διαχειρίζεται ο αδερφός του και παρακολούθησε από κοντά αγώνα της τρίτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου στην Αργεντινή.

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Η Leones τον καλωσόρισε μάλιστα με ανάρτησή της, πριν την έναρξη του αγώνα, γράφοντας: “Γεια σου Λέο! Έλα μέσα, σε περιμέναμε”. Η παρουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη από κανέναν.

¡MESSI FUE A VER A LEONES!



Tras la final del Mundial, LIONEL MESSI está en Rosario y dijo presente en el partido de Leones, el club de su familia que es presidido por su hermano Matías.



“¡Hola, Leo! Pasá que te estábamos esperando”, escribió la institución que milita en… pic.twitter.com/ARqwLkpDPW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 25, 2026

¡LEO PENDIENTE DEL ASCENSO!



Lionel Messi dice presente en el encuentro entre Leones FC, club presidido por su hermano, y Central Córdoba de Rosario. pic.twitter.com/vyZlTFn7t8 — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 25, 2026

Ο Μέσι θα συνεχίσει πάντως τις διακοπές του στην Αργεντινή, αφού έγινε γνωστό ότι δεν θα συμμετάσχει στο All Star Game του MLS, για να ξεκουραστεί περαιτέρω.