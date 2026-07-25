Αθλητικά

Ο Λιονέλ Μέσι πήγε σε αγώνα τρίτης κατηγορίας στην Αργεντινή

Την ομάδα του αδερφού του είδε από κοντά ο Μέσι
Ο Μέσι
Ο Μέσι στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ / Reuters/Jay Biggerstaff
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Μετά την παρουσία του στο Μουντιάλ της Αμερικής, ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ροζάριο και είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του αδερφού του, Ματίας.

Ο Λιονέλ Μέσι πήγε στο γήπεδο της Leones, ομάδα που διαχειρίζεται ο αδερφός του και παρακολούθησε από κοντά αγώνα της τρίτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου στην Αργεντινή.

Η Leones τον καλωσόρισε μάλιστα με ανάρτησή της, πριν την έναρξη του αγώνα, γράφοντας: “Γεια σου Λέο! Έλα μέσα, σε περιμέναμε”. Η παρουσία του Αργεντινού σούπερ σταρ δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη από κανέναν.

Ο Μέσι θα συνεχίσει πάντως τις διακοπές του στην Αργεντινή, αφού έγινε γνωστό ότι δεν θα συμμετάσχει στο All Star Game του MLS, για να ξεκουραστεί περαιτέρω.

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Αθλητικά
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