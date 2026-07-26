Ο Μίλτος Τεντόγλου ψάχνει ακόμα ένα τεράστιο άλμα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου θα έχει την ευκαιρία να κάνει ακόμα ένα μεγάλο άλμα.

Πριν λίγες μέρες ο Μίλτος Τεντόγλου “τρέλανε” κόσμο στο Μονακό, όπου στις 10 Ιουλίου “πέταξε” στα 8.61μ. Πρόκειται για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο και 2η καλύτερη στην καριέρα του.

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Ο τελικός του μήκους θα αρχίσει στις 18:20, με τον δις ολυμπιονίκη να είναι σε τρομερή κατάσταση και έτοιμος για νέα μεγάλη επίδοση.

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τελικό του μήκους του πανελλήνιου πρωταθλήματος είναι… δεδομένη και μένει να φανεί που μπορεί να φτάσει ο Τεντόγλου απόψε (26/7/2026) στον Βόλο.

Η ΕΡΤ 2 Σπορ θα καλύψει το πανελλήνιο πρωτάθλημα από τις 18:00 μέχρι τις 21:00.