Αθλητικά

Ο Ολυμπιακός φουλάρει για Ζοζέ Σα και Ρέμο Φρόιλερ

Έρχεται σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για τους Πειραιώτες τις επόμενες ημέρες
LATO KLODIAN
LATO KLODIAN / EUROKINISSI
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Οι μηχανές στον Ολυμπιακό δουλεύουν σε φουλ ρυθμούς, προκειμένου η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να ενισχυθεί σημαντικά τις επόμενες ημέρες, με τους Πειραιώτες να τρέχουν τουλάχιστον δύο μεταγραφές και να ετοιμάζουν νέα “χτυπήματα”.

Οι δύο περιπτώσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πρώτο πλάνο στον Ολυμπιακό είναι αυτές του Ζοζέ Σα και του Ρέμο Φρόιλερ.

Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στον Πειραιά. Ο 33χρονος γκολκίπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τη Γουλβς, ωστόσο μετά τον υποβιβασμό των “Λύκων” στην Championship, ο δρόμος είναι… ανοιχτός.

Την ίδια στιγμή, ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με τον Ρέμο Φρόιλερ να βρίσκεται ψηλά στη λίστα.

Ο πολύπειρος Ελβετός μέσος έχει ποιότητα και παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο. Οι επαφές συνεχίζονται, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθεί σημείο συμφωνίας.

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Αθλητικά
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