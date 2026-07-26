Ελλάδα – Ουγγαρία: Για τον παρθενικό τίτλο η εθνική πόλο στον τελικό του World Cup

Η εθνική πόλο των ανδρών δεν σταματάει να κάνει υπερήφανους όλους τους Έλληνες φιλάθλους, κατακτώντας το ένα μετάλλιο μετά το άλλο στις μεγάλες διοργανώσεις. Το πρωί της Κυριακής (26/7, 11:00), η γαλανόλευκη θέλει να γράψει ιστορία στον τελικό του World Cup με την Ουγγαρία.

Μπορεί η εθνική πόλο των ανδρών να μετράει 17 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις, ωστόσο δεν έχει ανεβεί ποτέ στην κορυφή. Σήμερα 26 Ιουλίου θα έχει μία ιστορική ευκαιρία να το κάνει στο μακρινό Σίδνεϊ.

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Εκεί όπου το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία, στον τελικό του World Cup, με την ελπίδα να πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός σημαντικού τίτλου, μετά από πέντε χαμένους τελικούς.

Η αρχή έγινε το 1997, στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την παλιά του μορφή (FINA Cup η τότε ονομασία του), όταν η ελληνική ομάδα ηττήθηκε 8-5 από τις ΗΠΑ στο κατάμεστο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Χρειάστηκε να περάσουν 21 χρόνια για να ξαναβρεθεί η εθνική σε τελικό, στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ταραγόνα, όταν έχασε από τη Σερβία στα πέναλτι. Ακολούθησε η μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία της “γαλανόλευκης”, ο τελικός των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, όταν και πάλι οι “πλάβι” της έκοψαν το δρόμο προς την κορυφή. Αλλη μία ήττα στα πέναλτι, αυτή τη φορά από την Ουγγαρία, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023, και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα ήταν η Ισπανία αυτή που απέτρεψε την ελληνική ομάδα από το να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο, στο World Cup.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πήγε στο Σίδνεϊ με σημαντικές ελλείψεις (Γενηδουνιάς, Γκίλλας, Παπανικολάου, συν τον Ζερδεβά που “κόπηκε” με απόφαση του ομοσπονδιακού τεχνικού), αλλά αυτό ισχύει για σχεδόν όλες τις ομάδες της τελικής φάσης, αφού το φετινό καλοκαίρι -χωρίς άλλη μεγάλη διοργάνωση- προσφέρεται για ανάπαυση των… πολεμιστών.

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Η Ουγγαρία, εν προκειμένω, αγωνίζεται στα τελικά του World Cup χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα, Σόμα Βόγκελ, τον αμυντικό του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Ανγκιαλ, τον πρώτο σκόρερ του Champions League, Βίντσε Βίγκβαρι, καθώς και τον Σίλαρντ Γιάνσικ. Οι Μαγυάροι έχουν όμως και μία πολύ σημαντική επιστροφή, καθώς ο ηγέτης τους και μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γκέργκο Ζάλανκι, επανήλθε στις τάξεις της ομάδας μετά από δύο χρόνια (δεν είχε κληθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού).

Η ομάδα του Ζολτ Βάργκα νίκησε στον προημιτελικό 16-11 την Κροατία, που πήγε στο Σίδνεϊ με πολύ νεανική σύνθεση, ενώ στον ημιτελικό χρειάστηκε να δώσει μάχη ως το τέλος απέναντι στην οικοδέσποινα Αυστραλία, την οποία νίκησε 13-12. Διεκδικεί τον πέμπτο τίτλο της ιστορίας της στη διοργάνωση, όπου έχει ακόμη τέσσερα ασημένια και τρία χάλκινα μετάλλια.

Σημειώνεται ότι οι δύο ομάδες έχουν ήδη αναμετρηθεί φέτος τέσσερις φορές: τον Ιανουάριο, στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η εθνική ηττήθηκε 15-12, ενώ ακολούθησαν δύο παιχνίδια στα προκριματικά του World Cup, στην Αλεξανδρούπολη, όπου οι δύο ομάδες πέτυχαν από μία νίκη (13-12 η Ουγγαρία, 16-10 η ελληνική ομάδα). Συναντήθηκαν και πριν λίγες ημέρες στο Σίδνεϊ, σε τουρνουά προετοιμασίας πριν το Super Final, με τη “γαλανόλευκη” να επικρατεί 22-16.