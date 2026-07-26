Αθλητικά

Τέλος ο Γεντβάι από τον Παναθηναϊκό

Ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΙΤΖΗΣ / EUROKINISSI
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Η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τιν Γεντβάι, με τον Κροάτη αμυντικό να αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ύστερα από τρία χρόνια.

Ο Τιν Γεντβάι δεν βρισκόταν στα πλάνα του Γιάκομπ Νίστρουπ, με την είδηση της μεταγραφής του στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να χαροποιεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Ο Κροάτης αμυντικός τελειώνει από το τριφύλλι με 95 συμμετοχές, επτά γκολ και δύο ασίστ.

Οι πράσινοι είχαν αποκτήσει τον 30χρονο αμυντικό από τη Λοκομοτίβ Μόσχας το 2024 αντί 500.000 ευρώ.

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Αθλητικά
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