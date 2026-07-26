Στέφανος Τσιτσιπάς: Η δύσκολη κλήρωση στην Ουάσινγκτον και η μεγάλη ευκαιρία

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε αντιπάλους στο 500αρι τουρνουά της Ουάσινγκτον, όπου θέλει να φτάσει μακριά για να μαζέψει αρκετούς βαθμούς και να ανέβει ακόμα περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη.

Με την ψυχολογία στα ύψη από τον τίτλο στην Ελβετία, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκινάει τις μάχες του στις σκληρές αμερικανικές επιφάνειες, έχοντας τρομερά δύσκολο έργο στην πρεμιέρα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κληρώθηκε να αντιμετωπίσει τον No.1 του ταμπλό και κάτοχο του τίτλου Άλεξ Ντε Μινόρ.

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Η κλήρωση είναι τρομερά δύσκολη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής έχει τρομερή παράδοση κόντρα στον Αυστραλό, μετρώντας 12 νίκες σε 13 αναμετρήσεις.

Αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ντε Μινόρ, ο δρόμος προς την κορυφή ανοίγει και ο Τσιτσιπάς θα έχει μία μεγάλη ευκαιρία να αναρριχηθεί στην παγκόσμια κατάταξη.

Στον δεύτερο γύρο, θα πέσει πάνω σε qualifier, ενώ ο πιθανότερος αντίπαλος στα προημιτελικά είναι ο Γιάκουμπ Μένσικ.

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Όποιος βγει αλώβητος από αυτό το κομμάτι του ταμπλό, ενδεχομένως να πέσει πάνω σε Τέιλορ Φριτζ ή Λέρνερ Τιέν.

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Ντε Μινόρ-Μένσικ

Φριτζ-Τιέν

Φις-Μουζέτι

Τιάφοου-Σέλτον