Αθλητικά

Ελλάδα – Ουγγαρία, Τεντόγλου και ΑΕΚ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πόλο, στίβος και ποδόσφαιρο στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής 26 Ιουλίου
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο τελικός του World Cup στο πόλο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουγγαρία, η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου και το φιλικό της ΑΕΚ με την Τσβόλε ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/7/2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής 26 Ιουλίου

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Τελικός World Cup πόλο ανδρών

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM 2026 Γερμανία, Οσερλέμπεν (2ος Αγώνας)

15:00 Novasports Prime WTA 250 2026 Πράγα

15:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Αμβούργο

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS13 Kiczyce 2

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS14 Hazlach 2

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Τσβόλε – ΑΕΚ Φιλικός Αγώνας

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 ASW hungarian grand prix 2026 Race Μηχανοκίνητα

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Ντανφέρμλιν Premier Sports Cup 2026-27

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Πολωνία, SS15 Silesian Voivodeship 2

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επί κοντώ – Στεφανίδη Στίβος

18:20 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μήκος – Τεντόγλου Στίβος

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 2η ημέρα

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Εστορίλ

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