ΑΕΚ: Νοκ άουτ για 3-4 εβδομάδες ο Πιερό

Θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στον μηνίσκο
Πιερό
Ο Πιερό με τη φανέλα της ΑΕΚ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τις υπηρεσίες του Φραντζί Πιερό θα στερηθεί η ΑΕΚ τον επόμενο μήνα.

Ο Φραντζί Πιερό πανηγύρισε την πρόκριση της Αϊτής στο Μουντιάλ, ωστόσο επέστρεψε τραυματίας από τις υποχρεώσεις του με την εθνική του ομάδα, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να στερηθεί των υπηρεσιών του τις επόμενες εβδομάδες.

Ο σέντερ φορ από την Αϊτή δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Άρη, ενώ όπως αποκάλυψε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του αγώνα, ο Πιερό θα πάει για αρθροσκόπηση στον μηνίσκο και θα μείνει εκτός για 3-4 εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ θα επιστρέψει στη δράση τα Χριστούγεννα.

Oι αγώνες της ΑΕΚ που θα χάσει ο Πιερό

27/11, Conference League, Φιορεντίνα – ΑΕΚ
30/11, Stoiximan Super League, Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
03/12, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ΑΕΚ – ΟΦΗ
07/12, Stoiximan Super League, ΑΕΚ – Ατρόμητος
11/12, Conference League, Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
14/12, Stoiximan Super League, Παναιτωλικός – ΑΕΚ
18/12, Conference League, ΑΕΚ – Κραϊόβα
21/12, Stoiximan Super League, ΑΕΚ – ΟΦΗ

