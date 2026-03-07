Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Ιγκόρ Μπίστσαν υποψήφιος να αναλάβει την Τσέλιε πριν τα παιχνίδια του Conference League με την Ένωση

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού κοντά στην σλοβενική ομάδα
Ο Μπίστσαν
Ο Μπίστσαν στον πάγκο της Ντιναμό Ζάγκρεμπ κόντρα στην ΑΕΚ/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η Τσέλιε έλυσε τη συνεργασία της με τον Ιβάν Μαέφσκι πριν τα παιχνίδια των «16» του Conference League με την ΑΕΚ και βασικός υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας από τη Σλοβενία είναι ο Ιγκόρ Μπίστσαν, που έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Μπίστσαν έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με την ΑΕΚ στο παρελθόν, όταν προπονούσε την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και είχε αποκλειστεί από την Ένωση τότε στα προκριματικά του Champions League, με αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά του από την κροατική ομάδα.

Ο Κροάτης έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού τη διετία 2005/07, χωρίς να αποδώσει, ενώ έχει αγωνιστεί και σε 118 παιχνίδια με τη Λίβερπουλ στα πέντε χρόνια που έπαιξε στην ομάδα του Μέρσεσαϊντ.

Η Ένωση θα δώσει το πρώτο παιχνίδι για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League με την Τσέλιε την Πέμπτη (12/03/26, 22:00), ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 19 Μαρτίου (19:45).

