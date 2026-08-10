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Αθλητικά

Παναθηναϊκό Στάδιο: Άρχισαν οι εργασίες για τον καθαρισμό των μαρμάρων

Στόχος να αποκατασταθεί η φυσική όψη του Καλλιμάρμαρου
Εργασίες καθαρισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Εργασίες καθαρισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκίνησε με την υποστήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρώτο οργανωμένο καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Παναθηναϊκού Σταδίου μετά από 120 ολόκληρα χρόνια.

Οι εργασίες καθαρισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο έχουν ως στόχο να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου.

Η σημαντική αυτή παρέμβαση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp., στο πλαίσιο της έμπρακτης συμβολής του στην προστασία και ανάδειξη του Παναθηναϊκού Σταδίου, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την ΕΟΕ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΕ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΕ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΕ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΕ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ο καθαρισμός γίνεται με σύγχρονες και εξειδικευμένες μεθόδους συντήρησης.

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