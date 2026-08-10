Παναθηναϊκό Στάδιο: Άρχισαν οι εργασίες για τον καθαρισμό των μαρμάρων

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ξεκίνησε με την υποστήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον πρώτο οργανωμένο καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Παναθηναϊκού Σταδίου μετά από 120 ολόκληρα χρόνια.

Οι εργασίες καθαρισμού στο Παναθηναϊκό Στάδιο έχουν ως στόχο να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου.

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Η σημαντική αυτή παρέμβαση πραγματοποιείται με τη στήριξη του Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσω της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp., στο πλαίσιο της έμπρακτης συμβολής του στην προστασία και ανάδειξη του Παναθηναϊκού Σταδίου, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την ΕΟΕ.

Ο καθαρισμός γίνεται με σύγχρονες και εξειδικευμένες μεθόδους συντήρησης.