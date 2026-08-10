Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός είναι ένα από τα τέρατα του ευρωπαϊκού μπάσκετ – Σε πέντε χρόνια θα τον βλέπω σαν οπαδός» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φιλοξενήθηκε στο Euro Insiders powered by Betsson και η συνέντευξη συνεχίζεται με το δεύτερο μέρος, που έρχεται με περισσότερες αποκαλύψεις.

Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού μίλησε για τη φετινή σεζόν, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα, τον Εργκίν Αταμάν, αλλά και το μέλλον του συλλόγου.

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«Φέτος, αν και είχαμε μεγάλες προσδοκίες, νομίζω ότι υπήρξαν πολλά ατυχή γεγονότα. Θα ήθελα να δω τον Παναθηναϊκό στο Final Four, ειδικά στο γήπεδό μας. Η ζωή συνεχίζεται. Αλλά ναι, ήταν ένας από τους λόγους που αλλάξαμε τακτική φέτος».

Μιλώντας για τον Παναθηναϊκό, ο ισχυρός άνδρας της ομάδας τόνισε: «Τα καρποφόρα δέντρα πάντα βαράνε. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα από τα τέρατα του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον Εργκίν Αταμάν και τη σχέση τους, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα δύσκολη τη στιγμή που χρειάστηκε να συζητήσει μαζί του για την αλλαγή.

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«Τον Εργκίν τον αγαπούσα, τον αγαπώ και θα τον αγαπώ πάντα. Νομίζω πως είναι ο “Τάλε Κουάλε” χαρακτήρας μου στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Έχουμε τις ίδιες πεποιθήσεις, τον ίδιο χαρακτήρα, την ίδια ψυχολογία. Είναι ένας άνθρωπος με πολύ υψηλά προσανατολισμένη ψυχολογία», ανέφερε.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε και για το μέλλον του, σημειώνοντας πως: «Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι εδώ για πάντα. Νιώθω την υποχρέωση για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι».

Παράλληλα, αποκάλυψε πώς φαντάζεται τον εαυτό του σε πέντε χρόνια: «Σε πέντε χρόνια θα παρακολουθώ τους αγώνες σαν οπαδός από την τηλεόραση».

Η συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου συνεχίζεται στο δεύτερο μέρος, όπου θα μιλήσει για το πλάνο που έχει στο μυαλό του για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον παίκτη που αποτελεί όνειρό του και τον οποίο θα φέρει την επόμενη χρονιά.

Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έρχεται στο Euro Insiders powered by Betsson.

https://www.youtube.com/@EUROINSIDERS

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