Ζοσέ Μουρίνιο: «Είχα υπογράψει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να διαδεχθώ τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, αλλά επέλεξα την Τσέλσι με την καρδιά μου»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποκάλυψε ότι είχε συμφωνήσει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αποτελέσει τον διάδοχο του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, αλλά προτίμησε να πάει στην αγαπημένη του Τσέλσι.

Μετά την παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε για μία δεύτερη θητεία στην Τσέλσι, με τον ίδιο τον Πορτογάλο τεχνικό να υποστηρίζει στο ντοκιμαντέρ του στο Netflix ότι έκανε την τελευταία στιγμή πίσω, από μία πρώτη συμφωνία του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την οποία και ανέλαβε μερικά χρόνια αργότερα.

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Πιο συγκεκριμένα, ο Special One ανέφερε: “Όταν έφυγα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, είχα υπογράψει για να πάω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Άλλο όμως η αγάπη για το ποδόσφαιρο και άλλο η αγάπη για έναν συγκεκριμένο σύλλογο. Νομίζω ότι το δεύτερο είναι πιο δυνατό. Μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης είχα ανάγκη να αισθανθώ ότι με αγαπούν

Το να χάσω την ευκαιρία να είμαι ο προπονητής που θα διαδεχόταν τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν δραματικό για μένα. Δεν το μετανιώνω όμως, γιατί ήταν μία απόφαση που πήρα με την καρδιά μου”.