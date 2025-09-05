ΑΕΚ: Ο Μάρκο Ντρούγιτς έκανε την πρώτη του προπόνηση στους «κιτρινόμαυρους»

Το τελευταίο μετεγγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, ο Μάρκο Γκρούγιτς, βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (05.09.2025) στα Σπάτα και έκανε την πρώτη του προπόνηση στους “κιτρινόμαυρους”.

Τα social media της ΑΕΚ αποτύπωσαν τις πρώτες κινήσεις του Σέρβου μέσου με την εμφάνιση της ΑΕΚ. Στο πλάι του είχε τους ποδοσφαιριστές τη Ένωσης που αυτή την περίοδο δεν έχουν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (08.09.2025) τον ΠΑΣ Γιάννινα σε φιλικό που θα γίνει στα Σπάτα και ο Μάρκο Γκρούγιτς αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.