Φράνκο Μπαρέζι: Μίλαν και Ιταλία αποχαιρέτησαν τον αιώνιο αρχηγό – Φαν Μπάστεν και Κοστακούρτα κουβάλησαν το φέρετρο στην κηδεία

Συγκίνηση, δάκρυα, καπνογόνα και ένα μεγάλο “ciao capitano” για έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Η Μίλαν και η Ιταλία αποχαιρέτησαν τον τεράστιο Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα 24ωρα.

Ο Φράνκο Μπαρέζι, ιστορικός αρχηγός της Μίλαν και της εθνικής Ιταλίας, πέθανε σε ηλικία 66 ετών, θεωρούμενος ως ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς όλων των εποχών. Ο Μπαρέζι ήταν αρχηγός της Μίλαν για 15 σεζόν, πραγματοποιώντας 719 συμμετοχές και σημειώνοντας 33 γκολ.

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Συγγενείς, χιλιάδες φίλαθλοι, θρύλοι του ποδοσφαίρου και άνθρωποι της Μίλαν αποχαιρέτησαν τον… αιώνιο αρχηγό στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου, σε μία τελετή γεμάτη συγκίνηση

Από νωρίς το πρωί της Τρίτης (04.08.2026), η πλατεία Sant’Ambrogio γέμισε από οπαδούς που κρατούσαν κόκκινες και μαύρες σημαίες, αλλά και κασκόλ και φανέλες με το ιστορικό Νο6.

Την ίδια στιγμή, ένα τεράστιο πανό της Curva Sud έγραφε: “«Φράνκο Μπαρέζι, αθάνατος θρύλος. Απαράμιλλη σημαία που δεν θα πάψει ποτέ να κυματίζει. Αντίο, αρχηγέ”, ενώ, το σύνθημα “Είσαι για πάντα το νούμερο 6” κυριαρχούσε ανάμεσα στους συγκεντρωμένους.

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Η άφιξη της σορού του Φράνκο Μπαρέζι συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα, δάκρυα και το σύνθημα “Υπάρχει μόνο ένας αρχηγός”, σε μία από τις πλέον συγκινητικές στιγμές της ημέρας.

Στην βασιλική του Sant’Ambrogio βρέθηκαν θρύλοι της Μίλαν, αλλά και του ιταλικού ποδοσφαίρου. Πάολο Μαλντίνι, Μάρκο φαν Μπάστεν, Κλάρενς Σέεντορφ, Ρομπέρτο Μπάτζιο και Αλεσάντρο Κοστακούρτα ήταν κάποια από τα ονόματα που προκαλούν ανατριχίλα.

Μπροστά από το φέρετρο του Μπαρέζι τοποθετήθηκαν -μέσα στον καθεδρικό ναό- δυο φανέλες. Μια της Μίλαν και μια της Εθνικής Ιταλίας.

Φίλοι της Μίλαν στην κηδεία του Μπαρέζι (ΦΩΤΟ REUTERS/Daniele Mascolo)

ΦΩΤΟ REUTERS/Daniele Mascolo

Ο Αλεσάντρο Κοστακούρτα στην κηδεία του Μπαρέζι REUTERS/Yara Nardi

ΦΩΤΟ REUTERS/Yara Nardi

Τασότι και Μαλντίνι (ΦΩΤΟ REUTERS/Daniele Mascolo)

ΦΩΤΟ REUTERS/Daniele Mascolo

ΦΩΤΟ REUTERS/Daniele Mascolo

Μετά το τέλος της τελετής, το φέρετρο μεταφέρθηκε έξω από τη βασιλική από παλιούς συμπαίκτες του Μπαρέζι, τους Μάρκο φαν Μπάστεν, Ντεμέτριο Αλμπερτίνι, Αλεσάντρο Κοστακούρτα, Πιετροπάολο Βίρντις, Μάσιμο Αμπροζίνι, Μάρκο Σιμόνε και Αλμπέρικο Εβάνι, υπό το ασταμάτητο χειροκρότημα των φιλάθλων.

🇮🇹 CIAO .. BARESSI @acmilan “Miles de aficionados despidieron a Franco Baresi en la Basílica de San Ambrosio. Entre banderas rojinegras y el histórico dorsal 6 retirado, el Milan rindió homenaje a su leyenda @nmasUnivision23 @Telemundo51 @Televisa @NoticiasRCN pic.twitter.com/pY5QS9ILb5 — Julio Cesar Galeón Ortiz (@JulioCesaGaleon) August 4, 2026

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης, ο πρόεδρος της Μίλαν, Πάολο Σκαρόνι, ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Τζέρι Καρντινάλε, ο πρόεδρος της Ίντερ, Τζιουζέπε Μαρότα, εκπρόσωποι της Serie A και της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς και αντιπροσωπείες όλων των ανδρικών και γυναικείων τμημάτων υποδομής της Μίλαν.

🇮🇹 CIAO .. BARESSI @acmilan “Miles de aficionados despidieron a Franco Baresi en la Basílica de San Ambrosio. Entre banderas rojinegras y el histórico dorsal 6 retirado, el Milan rindió homenaje a su leyenda @nmasUnivision23 @Telemundo51 @Televisa @NoticiasRCN pic.twitter.com/pY5QS9ILb5 — Julio Cesar Galeón Ortiz (@JulioCesaGaleon) August 4, 2026

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Ντεμέτριο Αλμπερτίνι, ο οποίος χαρακτήρισε τον Μπαρέζι ως “άνθρωπο που έφυγε πολύ νέος”. Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε και η ανάγνωση αποσπάσματος της λειτουργίας από τον Τζουζέπε Μπέργκομι, παλιό αρχηγό της Ίντερ κι επί χρόνια συμπαίκτη του Μπαρέζι στην εθνική Ιταλίας.