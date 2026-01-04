ΑΕΚ: Ο Μπαρναμπάς Βάργκα έρχεται το βράδυ της Κυριακής στην Αθήνα σύμφωνα με τους Ούγγρους

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης χειμερινής μετεγγραφής της βρίσκεται η ΑΕΚ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε Μέσα της Ουγγαρίας, ο Μπαρναμπάς Βάργκα έχει δρομολογήσει την άφιξή του στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τη Φερεντσβάρος στην Ένωση.

Ο 31χρονος επιθετικός αναμένεται αργά το βράδυ της Κυριακής (04.01.2026, 20:30) στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα και υπογράψει συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Η συμφωνία των τριών πλευρών είναι δεδομένη, με την Φερεντσβάρος να βάζει περίπου 4,5 εκατ. ευρώ στα ταμεία της και τον Μπάρναμπας Βάργκα να υπογράφει για τριάμισι χρόνια.

Ο Βάργκα θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, έχοντας πλήρη αγωνιστικό ρυθμό και δεν αποκλείεται ακόμη και να βρίσκεται στην αποστολή για το ματς με τον Άρη στο “Βικελίδης” (11.01.2026), όπως και το έτερο μετεγγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Στην τρέχουσα περίοδο, ο 31χρονος φορ έχει σκοράρει 10 γκολ σε 17 συμμετοχές στο ουγγρικό πρωτάθλημα (δεύτερος σκόρερ της λίγκας), ενώ μετρά άλλα 4 σε 6 συμμετοχές στη League Phase του Europa League. Με την εθνική Ουγγαρίας έχει πετύχει 13 γκολ σε 28 συμμετοχές.