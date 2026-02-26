ΑΕΚ: Ο Ραζβάν Μαρίν χάνει το παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά

Η κανονική διάρκεια της Super League πλησιάζει στο φινάλε της (θέλει άλλες 4 αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί) και ο Ραζβάν Μαρίν θα χάσει το αγωνιστικό φινάλε της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

Ο Ραζβάν Μαρίν δέχτηκε την κίτρινη κάρτα λίγο μετά το ξεκίνημα του πρόσφατου νικηφόρου παιχνιδιού της ΑΕΚ απέναντι στον Λεβαδειακό (4-0), με αποτέλεσμα να συμπληρώσει κάρτες. Όπως έγινε γνωστό, ο Μάρκο Νίκολιτς έκρινε προτιμότερο να μη τον έχει στη διάθεσή του στο εντός έδρας ματς της Ένωσης με την Κηφισιά (22.03.2026, 19:00) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League.

Θυμίζουμε ότι στο προσεχές εκτός έδρας ματς με τον Βόλο (01.03.2026, 17:30), θα εκτίσει την ποινή του ο Μουκουντί, την ώρα που οι Πινέδα, Πένραϊς, Κουτέσα, Λιούμπισιτς, Πήλιος, Στρακόσα και Βάργκα είναι στο όριο (από εδώ και στο εξής, όποιος ποδοσφαιριστής συμπληρώνει κάρτες, εκτίει αυτομάτως στο επόμενο παιχνίδι).