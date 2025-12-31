Συμβαίνει τώρα:
ΑΕΚ: Ο Σίμος Μήτογλου κλείνει στη Σαμπντόρια

O υψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός θα ενταχθεί από τις 3 Ιανουαρίου στην ιστορική ομάδα της Γένοβας
Ο Μήτογλου με τη φανέλα της ΑΕΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Σαμπντόρια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γεράσιμος Μήτογλου, ο οποίος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Ο Γεράσιμος Μήτογλου, ο οποίος δεν αγωνιζόταν καθόλου φέτος με την ΑΕΚ, θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στη δράση με τη νέα χρονιά, υπογράφοντας στη Σαμπντόρια.

Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ της Repubblica, o υψηλόσωμος κεντρικός αμυντικός θα ενταχθεί από τις 3 Ιανουαρίου στην ιστορική ομάδα της Γένοβας, η οποία τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας.

Το συμβόλαιο του Μήτογλου με την ΑΕΚ έληγε το καλοκαίρι του 2026.

