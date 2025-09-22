ΑΕΚ: Ο Ζίνι τραυματίστηκε κόντρα στο Αιγάλεω και θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα

Ο Ζίνι αποχώρησε ως τραυματίας στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας με το Αιγάλεω, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 και θέλει περίπου ένα μήνα για να επανέλθει.

Η ΑΕΚ είχε την ατυχία να δει τον Ζίνι να παθαίνει μυϊκό τραυματισμό, στον κακό αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του Αιγάλεω και το πιο πιθανό είναι ο νεαρός επιθετικός της να αγωνιστεί ξανά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (19/10/25).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Ζίνι να χάσει τις δύο αναμετρήσεις για τη Super League με Βόλο και Κηφισιά. Επίσης, θα απουσιάζει από τον εκτός έδρας αγώνα με τη Τσέλιε, για το Conference League, αλλά και στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Κύπελλο Ελλάδας.