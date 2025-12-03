ΑΕΚ – ΟΦΗ live για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

ΑΕΚ και ΟΦΗ κοντράρονται στην OPAP Arena και ο νικητής θα είναι σίγουρα στην τετράδα και στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η Ένωση έκανε τρεις σπουδαίες νίκες την περασμένη εβδομάδα, με τελευταία στην έδρα του Παναθηναϊκού, την ώρα που οι Κρητικοί μάλλον έχουν το θεσμό – στον οποίο πέρυσι έφτασαν ως τον τελικό – ως τελευταία λύση για να κάνουν κάτι καλό σε αυτή τη χρονιά, μετά την κάκιστη πορεία στο πρωτάθλημα.
΄Συρτό δυνατό σουτ του Γκρούγιτς εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα πέρασε άουτ
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Τραγικό σουτ του Σαλσέδο του ΟΦΗ, εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ
Έχει πέσει αισθητά ο ρυθμός του αγώνα, με την ΑΕΚ να μη δέχεται πίεση
ο Χριστογεώργος μπλόκαρε το σουτ του Ζοάο Μάριο
Σέντρα του Ρότα, κεφαλιά του Γιόβιτς στο πίσω δοκάρι, η μπάλα βρήκε στον Ανδρούτσο και πέρασε κόρνερ
Ο Καλοσκάμης έκλεψε την μπάλα και την "έσπασε" στον Περέιρα, ο δεύτερος δεν έκανε καλό κοντρόλ, αλλά η αμυντική λειτουργία του ΟΦΗ δεν ήταν καλή. Ο παίκτης της ΑΕΚ έπιασε το σουτ από το ύψος του πέναλτι και έστειλε την μπάα στα δίχτυα
Από φάση που ξεκίνησε από τον Καλοσκάμη
Άστοχο το μακρινό σουτ του Κοϊτά
"Κομπίνα" της ΑΕΚ σε εκτέλεση φάουλ με κάθετη πάσα, ο Κοϊτά έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγά΄λη περιοχή και θέση αριστερά, ο Χριστογεώργος έδιωξε σε κόρνερ
Πεσμένος και πάλι στον αγωνιστικό χώρο ο Οντουμπάτζο - Δεν θα συνεχίσει
Θα συνεχίσει ο Οντουμπάτζο αλλά ο Ρότα έχει σηκωθεί για ζέσταμα
Νιώθει ενοχλήσεις ο Οντουμπάτζο, από τη φάση της σέντρας που έβγαλε στο 2' - Στον αγωνιστικό χώρο ο μπακ της Ένωσης
Διαγ'ωνιο σουτ του Πενράις, η μπάλα βρήκε σε αμυνόμενο και πέρασε κόρνερ
Σέντρα του Οντουμπάτζο στο δεύτερο δοκάρι, ο Ζοάο Μάριο έπιασ εμε τη μια το σουτ αλλά η μπάλα πήγε σε αμυνόμενο
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Χριστοδούλου, Οικονόμου
4ος: Γεωργόπουλος
VAR: Τσακαλίδης
O Mπαΐνοβιτς επέστρεψε στην 11άδα, έπειτα από τον τραυματισμό του στις αρχές της περασμένης σεζόν. Έτσι, ο Ανδρούτσος μεταφέρεται μπακ. Ενδιαφέρουσα και επιλογή με τον Σαλσίδο πίσω από τον Ράκονιατς
Η 11άδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Ανδρούτσος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λέουις, Μπαΐνοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Σαλσίδο, Θεοδοσουλάκης, Νους, Ράκονιατς.
Η 11άδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Γκρούγιτς, Περέιρα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Γιόβιτς
Ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε φανέλα βασικού στον Λούκα Γιόβιτς για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι. Στον πάγκο είναι ο Ζώης Καραργύρης και ο Σταύρος Ψυρόπουλος από την Κ19
Έκπληξη αποτελεί η επιστροφή του Μόουζες Οντουμπάτζο στην 11άδα, ενώ το δίδυμο Ρέλβας-Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας δεν έσπασε ούτε και σήμερα, καθώς ο Ντομαγκόι Βίντα βρίσκεται εκτός αποστολής
Ο Μάρκο Νίκολιτς -θέλοντας να δώσει... ανάσες- άφησε στον πάγκο τους Λάζαρος Ρότα και Ορμπελίν Πινέδα
Το 3/3 έχουν κάνει οι δυο ομάδες στη League Phase κάτι που σημαίνει ότι ένα σερί θα σπάσει