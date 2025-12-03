ΑΕΚ – ΟΦΗ live για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

15'

Πρώτη μεγάλη στιγμή του ματς, από την ΑΕΚ

"Κομπίνα" της ΑΕΚ σε εκτέλεση φάουλ με κάθετη πάσα, ο Κοϊτά έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγά΄λη περιοχή και θέση αριστερά, ο Χριστογεώργος έδιωξε σε κόρνερ