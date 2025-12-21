Αθλητικά

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Με στόχο να κλείσουν το 2025 στην κορυφή της Super League οι κιτρινόμαυροι

Με νίκη η Ένωση θα είναι μόνη πρώτη μετά την 15η αγωνιστική της Super League
Μάνταλος
Super League
15η αγωνιστική (21:00, Cosmote Sport 1)
Ο Μάνταλος κόντρα στον ΟΦΗ/EUROKINISSI

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ για την 15η αγωνιστική της Super League (21/12/25, 21:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) με στόχο τη νίκη που θα τη φέρει στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος.

Την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά θέλει να εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ στην OPAP Arena. Η Ένωση έχει τρεις διαδοχικές εντός έδρας νίκες κόντρα στους Κρητικούς και θέλει να συνεχίσει το θετικό σερί της.

Στον πρώτο γύρο η ομάδα του Νίκολιτς κέρδισε 1-0 τον ΟΦΗ στην Κρήτη χάρη στο γκολ του Πινέδα και αν επαναληφθεί αυτό το αποτέλεσμα, τότε το 2025 θα κλείσει με τον καλύτερο τρόπο για τους κιτρινόμαυρους, μετά και την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

Η παράδοση είναι συντριπτικά υπέρ της ΑΕΚ, αφού σε 46 αναμετρήσης με αυτή γηπεδούχο έχει 36 νίκες και 6 ήττες. Μόλις 4 παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν ανακοίνωσε αποστολή, όπως συνηθίζει και δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς τις επιλογές του. Σίγουρα, δε θα έχει στη διάθεσή του τον Πινέδα, που ειναι τιμωρημένος, όπως και τους Ζίνι, Πιερό και Γκατσίνοβιτς που θα επιστρέψουν μετά την αλλαγή του χρόνου. Ο Μουκουντί αποτελεί ερωτηματικό, καθώς δεν ήταν στην αποστολή κόντρα στην Κραϊόβα.

Για τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει στους Θεοδοσουλάκη και Χατζηθεοδωρίδη. Ο πρώτος έχει πρόβλημα τραυματισμού, ενώ ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είναι τιμωρημένος. Πούγγουρας και Ισέκα δεν μπορούν να υπολογίζονται ακόμα και θα είναι διαθέσιμοι για τον τελικό του Super Cup κόντρα στον Ολυμπιακό (03/01/26, 17:00).

Η αποστολή του ΟΦΗ: Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονθάλεθ, Μαρινάκης, Λέουις, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Σαλσέδο, Ρακονιάτς.

Αθλητικά
