Αθλητικά

Απόστολος Σίσκος: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης

Πανηγύρισε στο βάθρο ο Έλληνας πρωταθλητής
Απόστολος Σίσκος: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης
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Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα ύπτιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης και χάρισε στην Ελλάδα το ασημένιο μετάλλιο στους αγώνες του Παρισιού.

Με μία φοβερή κούρσα και τελείωμα στα “κόκκινα”, ο Απόστολος Σίσκος κατάφερε να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ και να πάρει το ασημένιο μετάλλιο, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Φανερά ικανοποιημένος από την προσπάθειά του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού, ο Έλληνας πρωταθλητής είδε την ελληνική σημαία να υψώνεται στην απονομή των μεταλλίων, με τον ίδιο να προσφέρει το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα για φέτος.

Ο Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με επίδοση 1:53.81.

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