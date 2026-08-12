Αθλητικά

ΑΕΚ – ΟΦΗ: Το γκολ του Γιόβιτς για το 1-0 στον τελικό του Super Cup

Ο Γιόβιτς
Ο Γιόβιτς πανηγυρίζει το γκολ της ΑΕΚ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στον τελικό του Super Cup και ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ πριν το ημίχρονο του αγώνα, πετυχαίνοντας με εντυπωσιακό τρόπο το 1-0 για την Ένωση.

Στο 42ο λεπτό του αγώνα, ο Λούκα Γιόβιτς έκανε υπέροχη κίνηση από δεξιά στην επίθεση της ΑΕΚ και συνέκλινε προς την περιοχή για να πλασάρει υπέροχα με το αριστερό πόδι και να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του επί του ΟΦΗ.

Ο Σέρβος επιθετικός έβαλε ένα πανέμορφο γκολ στον τελικό του Super Cup και έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, ενόψει του δευτέρου ημιχρόνου, φέρνοντας όμως την ΑΕΚ πιο κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου.

Ο Γιόβιτς το πανηγύρισε μπροστά στους οπαδούς της ΑΕΚ στο Παγκρήτιο.

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