Αθλητικά

ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Το video με όσα έγιναν στα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Conference League

Η ταινία του PAO TV μετά τα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ 1948
Ο Λιβάι Γκαρσία
Ο Λιβάι Γκαρσία πανηγυρίζει κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 στην παράταση την ΤΣΣΚΑ 1948 και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League , όντας πλέον μία… ανάσα από τη League Phase της διοργάνωσης.

Μετά το 1-1 στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε την παράταση για να “λυγίσει” την ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αλλά έστω και έτσι έφθασε στα πλέι οφ, όπου και θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας.

Η πορεία του “τριφυλλιού” προς τα πλέι οφ του Conference League ήταν έτσι ιδιαίτερα… ψυχοφθόρα, με τα έντονα συναισθήματα των δύο αγώνων να καταγράφονται στο νέο video της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται πια μία ακόμη πρόκριση για να εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase.

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Αθλητικά
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