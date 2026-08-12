Αθλητικά

Ο Δημήτρης Μάρκος κατέλαβε την 5η θέση στα 800 μέτρα ελεύθερο με πανελλήνιο ρεκόρ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης

Νέα καλύτερη επίδοση για τον ίδιο τον Έλληνα πρωταθλητή στο Παρίσι
Ο Μάρκος
Ο Μάρκος σε αγώνα της κολύμβησης / EUROKINISSI
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Ο Δημήτρης Μάρκος έκανε τρομερή κούρσα στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού, αλλά παρά το πανελλήνιο ρεκόρ του, έμεινε στην 5η θέση.

Με χρόνο 7:43.52, ο Δημήτρης Μάρκος “διέλυσε” το πανελλήνιο ρεκόρ και “πάλεψε” για ένα μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού, καταλαμβάνοντας τελικά την 5η θέση στην Ευρώπη.

Ο ίδιος ο Έλληνας πρωταθλητής της κολύμβησης κατείχε το πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47.26, αλλά το φοβερό του φίνις στον αγώνα του Παρισιού, του επέτρεψε να βελτιώσει κατά πολύ το χρόνο του.

Νικητής του αγώνα ήταν ο Γιοχάνες Λίμπμαν με χρόνο 7:37.59.

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Αθλητικά
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