ΑΕΚ: Οι νέες φανέλες της «Βασίλισσας» με χορηγό τη Superbet

Η ΑΕΚ παρουσίασε τις νέες φανέλες για τη σεζόν 2026/27 την Πέμπτη (24/09/26) με χορηγό τη Superbet.

Οι Φρανκ Μπάρτλεϊ, Ντέρικ Γουίλιαμς, Δημήτρης Κατσίβελης και Γκρεγκ Μπράουν φόρεσαν τις νέες εμφανίσεις της ΑΕΚ για τη σεζόν που ξεκινά και της παρουσίασαν στους φίλους της Ένωσης.

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Σε μία εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, όπου όλοι οι παίκτες και το επιτελείο της ΑΕΚ έδωσαν το παρών παρουσιάστηκαν οι εμφανίσεις που θα φορούν οι αθλητές της «Βασίλισσας» στα ματς της GBL και του BCL.