Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παρί: Με Ρογκαβόπουλο η δωδεκάδα του τριφυλλιού

Οι επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην Euroleague
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στο Τelekom Center για την 1η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα δώσει το “παρών” στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν.

Εκτός φυσικά θα είναι οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Κώστας Σλούκας και Μουσταφά Φαλ.

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Χουάντσο, Μήτογλου, Μαντζούκας.

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Αθλητικά
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