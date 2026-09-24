Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παρί live για την πρεμιέρα της Euroleague

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να μπει με το δεξί στη διοργάνωση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Euroleague
1η αγωνιστική
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί στο Τelekom Center για την 1η αγωνιστική της Euroleague.

21:04 | 24.09.2026
EUROLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΠΑΡΙ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:04 | 24.09.2026
Αποθεώθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην είσοδό του στο παρκέ

Πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Σέρβο τεχνικό στην ιστορική επιστροφή του στον πράσινο πάγκο

21:03 | 24.09.2026
Η δωδεκάδα της Παρί

Γουόρεν, Χίφι, Τάρπι, Καβαλιέρ, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φαγιέ, Μόργκαν, Τζόνσον, Χόμες

21:03 | 24.09.2026
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει διαθέσιμο τον Ρογκαβόπουλο

Εκτός έμειναν οι ανέτοιμοι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ

21:01 | 24.09.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας 
 

21:00 | 24.09.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί στο Τelekom Center για την 1η αγωνιστική της Euroleague

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