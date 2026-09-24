Παναθηναϊκός – Παρί live για την πρεμιέρα της Euroleague

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί στο Τelekom Center για την 1η αγωνιστική της Euroleague.
Euroleague1η αγωνιστική
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας
21:04 | 24.09.2026
21:04 | 24.09.2026
Αποθεώθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην είσοδό του στο παρκέ
Πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Σέρβο τεχνικό στην ιστορική επιστροφή του στον πράσινο πάγκο
21:03 | 24.09.2026
Η δωδεκάδα της Παρί
Γουόρεν, Χίφι, Τάρπι, Καβαλιέρ, Ερέρα, Ρόντεν, Ετιέν, Ντοκοσί, Φαγιέ, Μόργκαν, Τζόνσον, Χόμες
21:03 | 24.09.2026
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει διαθέσιμο τον Ρογκαβόπουλο
Εκτός έμειναν οι ανέτοιμοι Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκας και Φαλ
21:01 | 24.09.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραΐτης, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας
21:00 | 24.09.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί στο Τelekom Center για την 1η αγωνιστική της Euroleague