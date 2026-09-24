Αθλητικά

Σερβία – Ελλάδα: Με Κουρμπέλη και Κωστούλα η ενδεκάδα της Εθνικής ποδοσφαίρου

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς με τη Σερβία στο Nations League
Ο Μπάμπης Κωστούλας
Ο Μπάμπης Κωστούλας με τη φανέλα της Εθνικής ποδοσφαίρου/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου κοντράρεται με τη Σερβία (24/09/26, 21:45, Newsit.gr, Alpha) στην 1η αγωνιστική του Nations League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε την ενδεκάδα για την αναμέτρηση.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Κωστούλα να αγωνιστεί στην επίθεση μαζί με τον Βαγγέλη Παυλίδη, πιθανότατα ως δεύτερος επιθετικός, ενώ στα χαφ για την Εθνική ποδοσφαίρου θα αγωνιστούν οι Δημήτρης Κουρμπέλης και Χρήστος Ζαφείρης. Εξτρέμ θα είναι οι Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Στην άμυνα ο Ρέτσος θα είναι δίπλα στον Μαυροπάνο, με τους Βαγιαννίδη και Τσιμίκα στα άκρα και τερματοφύλακα τον Τζολάκη.

Για τη Σερβία βασικοί θα είναι οι «’Ελληνες» Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Λούκα Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της Σερβίας: Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σίμιτς, Εράνκοβιτς, Πάβλοβιτς, Κόστιτς, Ζίβκοβιτς, Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Τσβέτκοβιτς, Τάντιτς, Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Τζόλης, Καρέτσας, Κωστούλας, Παυλίδης.

Στον πάγκο της Ελλάδας βρίσκονται οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Κουλιεράκης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Ανδρούτσος, Τετέι, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.

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