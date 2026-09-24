Η αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε σελίδα στο Onlyfans για να την γνωρίσουν οι οπαδοί και εκτός γηπέδου

Η αρχηγός της Ατλέτικο Μαδρίτης, Λόλα Γκαγιάρδο άνοιξε σελίδα στο Onlyfans, με σκοπό οι φίλοι του ποδοσφαίρου να παρακολουθούν τη ζωή της και μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους.

Η 33χρονη τερματοφύλακας έχει γράψει μία σημαντική πορεία στο ποδόσφαιρο, καθώς έχει σηκώσει το Champions League με τη Λιόν το 2020 και έχει κερδίσει με την Εθνική Ισπανίας το Μουντιάλ δύο φορές και το Euro τρεις. Πλέον, αγωνίζεται στην Ατλέτικο Μαδρίτης έχοντας και το περιβραχιόνιο και μέσω του Onlyfans θα δώσει μία νέα πτυχή στην καριέρα της.

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Ο σκοπός της σελίδας που άνοιξε η Γκαγιάρδο είναι οι οπαδοί να δουν την σκληρή πλευρά της προπόνησης σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και τις συνήθειές της μακριά από τα γήπεδα.

Η αρχηγός της Ατλέτικο ετοιμάζεται να αποκτήσει το πρώτο της παιδί, με τη σύζυγό της , Κριστίνα Βιθέντε και αυτό είναι κάτι που επίσης θα μοιραστεί με τους ακολούθους της στο Onlyfans.

«Το γυναικείο ποδόσφαιρο κερδίζει τεράστια δημοτικότητα και είναι μια απίστευτα συναρπαστική στιγμή για να είσαι μέρος του. Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για να φέρουμε τους οπαδούς πιο κοντά στις παίκτριες και τις ιστορίες πίσω από το άθλημα. Γι’ αυτό είμαι τόσο ενθουσιασμένη που συμμετέχω στο OnlyFans.

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Η πλατφόρμα μου προσφέρει έναν ακόμη χώρο όπου οι οπαδοί μπορούν να παρακολουθήσουν το ταξίδι μου καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, να με γνωρίσουν εκτός γηπέδου και να συνδεθούν με τον ευρύτερο κόσμο του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Θα προσφέρω μια ματιά στη ζωή μου ως παίκτρια, με το βλέμμα μου στραμμένο στο Champions League 2027/28 και να γιορτάσω την κοινότητα που περιβάλλει το ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λόλα Γκαγιάρδο μετά τη συμφωνία της με τη σελίδα.