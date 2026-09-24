Αθλητικά

Euroleague: «Κάζο» για τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στην πρεμιέρα – Η Dubai BC«λύγισε» με 78-77 τη Ρεάλ Μαδρίτης

Τα πρώτα αποτελέσματα στην πρώτη αγωνιστική της σεζόν στη Euroleague
Ο Δημήτρης Ιτούδης
Ο Δημήτρης Ιτούδης στον πάγκο της Χάποελ Τελ Αβίβ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Η πρώτη αγωνιστική της σεζόν 2026-27 στη Euroleague ξεκίνησε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη να χάνει στην έδρα της με 86-84 από την Μπάγερν Μονάχου και την Dubai BC να παίρνει στο τέλος τη νίκη με 78-77 στο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τους Ομπστ και Τίλεμαν να κάνουν “πάρτι” στην ουδέτερη έδρα της Σόφιας, η Μπάγερν Μονάχου βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με διψήφιες διαφορές κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να βγάζει αντίδραση στα τελευταία λεπτά, αλλά να χάνει το ματς.

Οι Ισραηλινοί πήραν και το προβάδισμα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, αλλά ένα τρίποντο του Βόιτμαν έκρινε την αναμέτρηση υπέρ των “Βαυαρών”. Ο Δημήτρης Ιτούδη πήγε για την… παράταση στην τελευταία επίθεση, αλλά το πλάνο του δεν βγήκε και η Χάποελ Τελ Αβίβ έπεσε θύμα έκπληξης στην πρεμιέρα της Euroleague.

Το πρόγραμμα της Euroleague

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου 84-86
Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης 78-77
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 21:00
Παναθηναϊκός – Παρί 21:15
Μπασκόνια – Ολυμπιακός 21:30
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 21:30
Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ 21:45

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Μπεσίκτας – Βαλένθια 20:00
Φενέρμπαχτσε – Βίρτους Μπολόνια 20:45
Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο 20:45

Περισσότερα σε λίγο…

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