Αθλητικά

Παγκόσμιος πρωταθλητής της εθνικής Ισπανίας έδωσε το πριμ του στους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας

Ποσό 50 εκατομμυρίων ευρώ μοιράστηκε στους ποδοσφαιριστές της εθνικής Ισπανίας, ως μπόνους για την κατάκτηση του τροπαίου
Ο Ρόδρι
Ο Ρόδρι με το τρόπαιο του Μουντιάλ στην απονομή της Ισπανίας / IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J Rebilas
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Εξαιρετικό φαίνεται ότι είναι το κλίμα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, Ισπανία, με έναν από τους διεθνείς ποδοσφαιριστές των νικητών του Μουντιάλ της Αμερικής να προσφέρει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, ένας από τους παίκτες που κατέκτησε το Μουντιάλ της Αμερικής με την Ισπανία, αποφάσισε να δώσει το πριμ του για το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στους… αφανείς ήρωες της ομάδας.

Η εθνική Ισπανίας έλαβε το εντυπωσιακό ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ από την πορεία της μέχρι την κατάκτηση του Μουντιάλ της Αμερικής και αντίστοιχα ποσά θα λάβει κάθε ποδοσφαιριστής της αποστολής της.

Ένας από αυτούς λοιπόν, που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος, ζήτησε από την Ομοσπονδία, ολόκληρο το ποσό που δικαιούτο, να δοθεί στους εργαζόμενούς της, οι οποίοι και υποστήριξαν τους ποδοσφαιριστές σε όλη τη διοργάνωση της Αμερικής.

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Αθλητικά
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