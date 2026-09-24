Λόβρο Μάγερ: «Έχουμε μια σπουδαία ομάδα στην ΑΕΚ, απογοητευτικό ότι έχασα το Μουντιάλ της Αμερικής»

Ο Λόβρο Μάγερ έχει βρει ξανά τον εαυτό του στην ΑΕΚ και κλήθηκε ξανά στην εθνική Κροατίας, από την οποία είχε μείνει εκτός στο πρόσφατο Μουντιάλ της Αμερικής και μίλησε για το γεγονός σε Μέσο της πατρίδας του.

Με αφορμή την επιστροφή του στην εθνική Κροατίας, ο Λόβρο Μάγερ εξέφρασε τα συναισθήματά του για το πρώτο διάστημα στην ΑΕΚ, αλλά και την απογοήτευσή του για τη μη κλήση του στην αποστολή για το Μουντιάλ της Αμερικής.

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Οι δηλώσεις του Μάγερ

Για την παρουσία του στην ΑΕΚ και την προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον: «Είμαι πολύ καλά, ξεκίνησα δυνατά τη σεζόν. Το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ αρκετοί δικοί μας παίκτες με βοήθησε σημαντικά. Ο Βίντα είναι φυσικά εδώ, όπως και ο Λούκα Γιόβιτς. Ο σύλλογος είναι φανταστικός, όλοι ζουν για το ποδόσφαιρο, όλα είναι εξαιρετικά οργανωμένα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και νιώθω υπέροχα».

Για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε στη Βόλφσμπουργκ, η οποία του κόστισε τη συμμετοχή στο Μουντιάλ: «Ήταν απογοητευτικό που έχασα το Μουντιάλ, δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Δυστυχώς, η προηγούμενη σεζόν στη Βόλφσμπουργκ ολοκληρώθηκε όπως ολοκληρώθηκε. Υπήρχαν σκαμπανεβάσματα, αλλά και σπουδαία παιχνίδια. Κάποια πράγματα όμως δεν μπορείς να τα επηρεάσεις. Θεωρώ ότι πήρα μια πολύ καλή απόφαση ερχόμενος στην ΑΕΚ και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να παίζω το ποδόσφαιρό μου. Στόχος μου είναι να βρίσκομαι σε καλή φόρμα και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για την Εθνική».

Για τις επερχόμενες υποχρεώσεις της Κροατίας στο Nations League και τον κύκλο των τεσσάρων αγώνων: «Είμαστε έτοιμοι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλή φόρμα. Είναι μια νέα αρχή για όλους μας και το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε θετικά απέναντι στην Τσεχία. Αν πάει καλά το πρώτο ματς, πιστεύουμε ότι θα διαχειριστούμε σωστά και τα υπόλοιπα».

Για το τι ειπώθηκε στην επικοινωνία του με τον Σλάβεν Μπίλιτς: «Η συζήτηση πήγε πολύ καλά. Του είπα πόσο χαρούμενος είμαι που άλλαξα ομάδα. Για μένα προσωπικά, το να αγωνίζομαι στην Εθνική ομάδα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στην καριέρα μου. Και αυτό δεν είναι κλισέ».