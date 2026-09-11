ΑΕΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης της Ένωσης στα νοκ άουτ του Champions League μετά την 1η αγωνιστική της League Phase

Η πρώτη αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να είναι στην 16η θέση της League Phase μετά τη νίκη της επί της ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena και το Football Meets Data αναθεώρησε τα ποσοστά πρόκρισης στα νοκ άουτ.
Η ΑΕΚ αύξησε τις πιθανότητές της να συνεχίσει στο Champions League και μετά τη League Phase, καθώς πλέον εμφανίζεται να έχει 51.7% να συνεχίσει στο θεσμό, ανεβαίνοντας στην 27η θέση της σχετικής λίστας.
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Η Ένωση παράλληλα έχει και ένα σχεδόν 5% να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα μετά την ολοκλήρωση των οκτώ αγωνιστικών, κάτι που βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι έχει να δώσει μεγάλα ματς με ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι.
[ UEFA Champions League – league phase projection]— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 10, 2026
Top 8 probabilities:
73% Arsenal
70% Liverpool
67% Real Madrid
65% Barcelona
63% Manchester City
61% Bayern München
48% PSG
46% Aston Villa
41% Manchester Utd
31% Betis
…
*teams in the… pic.twitter.com/zmV1jlZqor
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε ένα πρώτο θετικό βήμα στην πρώτη αγωνιστική και όλα θα κριθούν στο γήπεδο, με τα ποσοστά να δείχνουν απλά την υπάρχουσα εικόνα όλων των ομάδων. Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες 24 ομάδες προκρίνονται στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η βαθμολογία στη League Phase
- Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1)
- Μπάγερν 3 (5-0)
- Μπαρτσελόνα 3 (5-1)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3 (4-0)
- Κόμο 3 (4-1)
- Στουτγκάρδη 3 (3-1)
- Σπόρτινγκ 3 (3-1)
- Μάντσεστερ Σίτι 3 (2-0)
- Μπέτις 3 (3-2)
- Ντόρτμουντ 3 (3-2)
- Άστον Βίλα 3 (3-2)
- Λανς 3 (3-2)
- Λίβερπουλ 3 (2-1)
- Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
- Άρσεναλ 3 (1-0)
- ΑΕΚ 3 (1-0)
- Ρόμα 1 (1-1)
- Φενέρμπαχτσε 1 (1-1)
- Αϊντχόφεν 1 (1-1)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 1 (1-1)
- Βιγιαρεάλ 0 (2-3)
- Λιλ 0 (2-3)
- Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3)
- Σλάβια Πράγας 0 (2-3)
- Ίντερ 0 (1-2)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2)
- Νάπολι 0 (0-1)
- ΛΑΣΚ 0 (0-1)
- Βίκινγκ 0 (1-3)
- Γαλατασαράι 0 (1-3)
- Πόρτο 0 (0-2)
- Λειψία 0 (1-4)
- Φέγενορντ 0 (1-5)
- Σαμπάχ 0 (0-4)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-6)
- Μπόντο Γκλιμτ (0-5)