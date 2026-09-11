ΑΕΚ: Οι πιθανότητες πρόκρισης της Ένωσης στα νοκ άουτ του Champions League μετά την 1η αγωνιστική της League Phase

Η πρώτη αγωνιστική του Champions League ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να είναι στην 16η θέση της League Phase μετά τη νίκη της επί της ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena και το Football Meets Data αναθεώρησε τα ποσοστά πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Η ΑΕΚ αύξησε τις πιθανότητές της να συνεχίσει στο Champions League και μετά τη League Phase, καθώς πλέον εμφανίζεται να έχει 51.7% να συνεχίσει στο θεσμό, ανεβαίνοντας στην 27η θέση της σχετικής λίστας.

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Η Ένωση παράλληλα έχει και ένα σχεδόν 5% να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα μετά την ολοκλήρωση των οκτώ αγωνιστικών, κάτι που βέβαια είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι έχει να δώσει μεγάλα ματς με ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι.

[ UEFA Champions League – league phase projection]



Top 8 probabilities:



73% Arsenal

70% Liverpool

67% Real Madrid

65% Barcelona

63% Manchester City

61% Bayern München

48% PSG

46% Aston Villa

41% Manchester Utd

31% Betis

…



*teams in the… pic.twitter.com/zmV1jlZqor — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 10, 2026

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε ένα πρώτο θετικό βήμα στην πρώτη αγωνιστική και όλα θα κριθούν στο γήπεδο, με τα ποσοστά να δείχνουν απλά την υπάρχουσα εικόνα όλων των ομάδων. Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες 24 ομάδες προκρίνονται στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η βαθμολογία στη League Phase