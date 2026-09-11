ΠΑΟΚ: Ο Σιμόν Μπάνζα έχασε την πτήση και θα καθυστερήσει η άφιξή του στη Θεσσαλονίκη

Η άφιξη του Σιμόν Μπάνζα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το δανεισμό του στον ΠΑΟΚ θα έχει μία μικρή καθυστέρηση, μιας και ο 30χρονος επιθετικός έχασε την πτήση του.

Ο Μπάνζα θα έφτανε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 9:00 της Παρασκευής (11/09/26), όμως όπως ενημέρωσε δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί στην πτήση του, με αποτέλεσμα να αναμένεται στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ στις 20:25 (11/09/26).

Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε συμφωνία με την Αλ Τζαζίρα για το δανεισμό του Κονγκολέζου επιθετικού με οψιόν αγοράς 4.000.000 ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι, με τους Θεσσαλονικείς να καλύπτουν εξ’ ολοκλήρου το φετινό του συμβόλαιο, σε περίπτωση που ολοκληρώσει με επιτυχία τις ιατρικές του εξετάσεις.