Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Στόχος της Εθνικής ποδοσφαίρου η παραμονή στην πρώτη κατηγορία του Nations League»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε δηλώσεις σε αφιέρωμα της UEFA για την Εθνική ποδοσφαίρου λίγες μέρες πριν τις μάχες της γαλανόλευκης στο Nations League και έκανε γνωστό το στόχο της ομάδας στη διοργάνωση.

Πέρα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο συγκεκριμένο αφιέρωμα της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας μίλησε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος μίλησε για την πρόκληση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στην ελίτ της Ευρώπης.

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«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμπεριληφθήκαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, στην κλήρωση της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι η κλήρωση θα ήταν πιο δύσκολη από ό,τι σε άλλες περιπτώσεις και ότι θα αντιπαρατεθούμε με ισχυρούς αντιπάλους.

Στόχος μας είναι σίγουρα να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία. Γνωρίζουμε ότι μας περιμένουν δύσκολοι αγώνες, αλλά θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας», δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην 1η κατηγορία του Nations League: «Η κλήρωση του επερχόμενου UEFA Nations League αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς για πρώτη φορά βρεθήκαμε στην ελίτ της διοργάνωσης. Οι παίκτες μας θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού και ελπίζω ότι θα επιτύχουν τον στόχο που έχει ήδη θέσει ο προπονητής τους, να διατηρήσουν τη θέση που κέρδισαν στην League A.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά πιστεύουμε στις ικανότητες των παικτών μας. Θα είμαστε έτοιμοι και θα δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League