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Ντάνιελ Ποντένσε για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Βάζει τους παίκτες να κάνουν τούμπες κάθε φορά που χάνουν γκολ»

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε ανάρτηση στο X με αναφορές στον Βάσκο προπονητή και τον Τζολάκη χωρίς να τους κατονομάσει
Ο Ντάνιελ Ποντένσε
Ο Ντάνιελ Ποντένσε με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Ντάνιελ Ποντένσε λίγες ώρες μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό έκανε μία ανάρτηση στο X σχολιάζοντας τις προπονήσεις του Βάσκου τεχνικού.

Η ανάρτηση του Ποντένσε έκανε γνωστές κάποιες ασυνήθιστες «τιμωρίες» στις προπονήσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, χωρίς να ονοματίζει τον Βάσκο προπονητή. Η αναφορά στον Κωνσταντή Τζολάκη επιβεβαιώνει ότι το σχόλιό του αφορά τον τέως ερυθρόλευκο κόουτς.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ ανέφερε συγκεκριμένα πως ο Βάσκος έβαζε τους παίκτες του στις προπονήσεις να κάνουν τούμπες για κάθε χαμένο γκολ στις ασκήσεις. Το ίδιο ίσχυε και για τον Τζολάκη, που σύμφωνα με τον Ποντένσε έκανε δέκα τούμπες, επειδή έκανε πάσα στον μέσο και έχασε την μπάλα.

Η ανάρτηση του Ντάνιελ Ποντένσε

«Υπάρχει ένας προπονητής εκεί έξω που βάζει τους παίκτες του να κάνουν τούμπες προς τα εμπρός (bolatas) κάθε φορά που χάνουν το γκολ σε μια τελική άσκηση ή παίρνουν μια απόφαση/ενέργεια που δεν του αρέσει.

Δεν έχει σημασία αν ο παίκτης είναι 18 ή 36 ετών. Δεν έχει σημασία το όνομά του. Μια φορά σε μια προπόνηση ένας τερματοφύλακας έδωσε μια πάσα κατευθείαν στον μέσο και έχασε την μπάλα… έκανε 10 τούμπες προς τα εμπρός, ακριβώς στη μέση της άσκησης.

Ο ίδιος τερματοφύλακας είναι ο μόνος τερματοφύλακας στην Premier League που δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ μετά από 3 αγώνες».

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