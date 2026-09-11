Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο «φωτογράφισε» Ολυμπιακό: «Είχα πρόταση από ελληνική ομάδα που άλλαξε προπονητή»

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο είναι ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρησή του από την Αλ Ιτιχάντ και σε συνέντευξη που έδωσε στην A Bola έκανε γνωστό ότι είχε πρόταση από ελληνική ομάδα, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός, που ανακοίνωσε την Πέμπτη την πρόσληψη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τη διάδοχη κατάσταση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας, φαίνεται πως έκανε κρούση και στον Σέρτζιο Κονσεϊσάο πριν από μία εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ ανέφερε στις δηλώσεις του ότι δεν προχώρησε σε συμφωνία με καμία από τις ομάδες που συζήτησε, καθώς ψάχνει ένα πρότζεκτ που θα του προσφέρει σταθερότητα.

«Ναι, έφτασαν πολλές προτάσεις αυτούς τους δύο-τρεις μήνες. Ακόμη και σήμερα είχα μία πρόταση από έναν αραβικό σύλλογο, για παράδειγμα. Πριν από μία εβδομάδα ήταν από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα. Υπήρξαν επίσης επαφές με έναν τουρκικό σύλλογο, ο οποίος δεν ανήκει στους λεγόμενους μεγάλους. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς εκεί», αποκάλυψε ο Κονσεϊσάο στην A Bola.

Και συμπλήρωσε: «Το επόμενο πρότζεκτ πρέπει να είναι κάτι που θεωρώ αρκετά σταθερό, ώστε να μείνει για λίγο καιρό και να μου δώσει την πιθανότητα να κερδίσω, γιατί με πονάει πολύ να χάνω. Είναι μέρος του πρότζεκτ, αλλά μέσα από αυτές τις λιγότερο καλές στιγμές μαθαίνουμε, και φέτος στην Αλ Ιτιχάντ … θα μπορούσα να δώσω ένα άλλο πρόγραμμα για να εξηγήσω το πλαίσιο στη Σαουδική Αραβία. Δεν πήγε καλά».