Ο Ολυμπιακός επισκέφθηκε τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κύπρο για το φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» και το πρωί της Παρασκευής (11/0926) οι παίκτες και το επιτελείο της ομάδας επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ολυμπιακού στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου, ο Νίκος Λεπενιώτης (Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσαν στον Νίκο Χριστοδουλίδη τις μπλούζες που φόρεσαν οι ερυθρόλευκοι μετά την κατάκτηση της Euroleague και της GBL.

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Μαζί με την ερυθρόλευκη αποστολή, στο Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου βρέθηκαν και τα τρόπαια που κέρδισε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα την περσινή σεζόν, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που ανέβασαν οι Πειραιώτες από την επίσκεψη στον πρόεδρο της Κύπρου.

Οι Πειραιώτες στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή (11/09/26) τον Ερυθρό Αστέρα στις 21:00 και την Κυριακή (13/09/26) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 18:00.