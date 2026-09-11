Νίκολα Μιλουτίνοφ: «Δε με έχει προσεγγίσει κανείς για να αποκτήσω ελληνικό διαβατήριο»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στην κάμερα της Nova και πήρε θέση σχετικά με ένα ζήτημα που προέκυψε τις τελευταίες ώρες στα social media, που τον ήθελε να αποκτά ελληνικό διαβατήριο στο μέλλον.

Άγνοια για τα σενάρια απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου δήλωσε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος βέβαια δεν «έκλεισε την πόρτα» σε περίπτωση που έχει την ευκαιρία να συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον.

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«Για να σας πω την αλήθεια και εγώ το διάβασα στα ελληνικά ΜΜΕ. Ποτέ δεν με προσέγγισε κάποιος για να μου πει για ελληνικό διαβατήριο. Δεν ξέρω την κατάσταση, πολλές φορές τα media λένε πολλά, αυτή είναι η δουλειά τους, είτε είναι αλήθεια είτε όχι.

Δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά και δεν είμαι ο τύπος που θα βγει στα social media για να πω τι είναι αλήθεια και τι όχι. Δεν με νοιάζει τι λένε, αν είναι σωστό ή όχι. Αφήνω τον κόσμο να κρίνει τι είναι σωστό και τι όχι.

Εγώ ξέρω τι ισχύει. Αν κάποια μέρα έρθει αυτή η συζήτηση, θα δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν με έχει προσεγγίσει κανένας από το ελληνικό μπάσκετ γι’ αυτό, δεν ξέρω πώς έχει η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι στον εαυτό μου, στην ομάδα, ώστε να είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μιλουτίνοφ.