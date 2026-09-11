Ο Παναθηναϊκός κάνει τα αποκαλυπτήριά του στη Ρόδο: Οι πολλές απουσίες και τα πέντε νέα πρόσωπα

Ο Παναθηναϊκός συμμετέχει στο 2ο τουρνουά της Ρόδου μαζί με την ΑΕΚ και την Σπάρτακ Σουμπότιτσα και θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του ενόψει της νέας σεζόν.

Οι πολλές απουσίες του Παναθηναϊκού, δεδομένα, δε δίνουν την ευκαιρία στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη εικόνα της ομάδας του στη Ρόδο, όμως οι φίλοι των πρασίνων θα έχουν την ευκαιρία να δουν την αγαπημένη τους ομάδα μετά από την περσινή σεζόν.

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Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ (11/09/26, 20:00) θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Action 24, όπως και το επόμενο φιλικό με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα (12/09/26, 18:00).

Το τριφύλλι έχει πολλά προβλήματα, μιας και απουσιάζουν οι τραυματίες, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μουσταφά Φαλ, Γιάννης Κουζέλογλου και ο ανέτοιμος Κώστας Σλούκας.

Ανεπίσημο ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα αναμένεται να κάνουν Οι Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Μπράνκου Μπάντιο, Άιζακ Μπόνγκα και Σιλβέν Φρανσίκο, ενώ στη 12άδα θα βρίσκεται και ο 16χρονος Ιάσωνας Βαρβαρίτης, που αποτελεί ένα από τα πρότζεκτ του Παναθηναϊκού και συνολικά του ελληνικού μπάσκετ.

Το τριφύλλι έχει δώσει ακόμα ένα φιλικό κόντρα στο Μαρούσι, το οποίο ήταν προπονητικού χαρακτήρα, με την ομάδα των Βορείων προαστίων να νικά, κόντρα στους πράσινους των εννέα τότε απουσιών.