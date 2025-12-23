ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κλήθηκαν σε απολογία από τη Super League

Η Super League ανακοίνωσε τις κλήσεις των πειθαρχικών οργάνων για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Πανσερραϊκό να κινδυνεύουν με τιμωρίες.

Οι τέσσερις ομάδες κλήθηκαν σε απολογία για πιθανές παραβάσεις στα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του στη Super League και είναι πιθανό πια να δεχθούν πρόστιμα για όσα συνέβησαν στα γήπεδά τους.

Η ενημέρωση από τη Super League

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 08-01-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 21/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 21/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/25/2800560 από 22/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 20/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 20/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/12-λ από 22/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ

3/ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 22/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 22/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 23/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ” στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ

4/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 21/12/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 21/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 23/12/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/25/2805750 από 22/12/2025 Έκθεση της Αστυνομίας” στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.