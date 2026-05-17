ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Χαμός» από τους οπαδούς έξω από την Allwyn Arena πριν το ντέρμπι και τη φιέστα τίτλου της Ένωσης

Η ΑΕΚ σηκώνει για 14η φορά στην ιστορία της το 14ο τρόπαιο του πρωταθλητή Ελλάδας, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Allwyn Arena και οι οπαδοί της κάνουν πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην έδρα της ομάδας.

Πάνω από δυο ώρες πριν από την έναρξη του ΑΕΚ – Ολυμπιακός, οι φίλοι της ΑΕΚ άρχισαν να γεμίζουν τα μαγαζιά στους γύρω δρόμους από την Allwyn Arena και στη συνέχεια βρέθηκαν έξω από το γήπεδο, περιμένοντας τη στιγμή για ανοίξουν οι θύρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έξω από την Allwyn Arena επικράτησε χαμός, με τους φίλους της ΑΕΚ να γεμίζουν την πλατεία του αετού και να πανηγυρίζουν με συνθήματα καπνογόνα.

Λίγο δίπλα τους, δέσποζε η τεράστια σημαία που έχει τοποθετηθεί αυτές τις ημέρες έξω α[‘π τα γραφεία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Η «προθέρμανση», πριν τον αγώνα και τη φιέστα.